Напад на українських військових під виглядом здачі в полон є воєнним злочином

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розцінює відео, що з'явилося в мережі, про нібито ліквідацію російських військовослужбовців, які напали на українців після інсценування здачі в полон, як частину інформаційної кампанії РФ і зазначає, що фіктивна здача в полон є воєнним злочином.

"РФ сповістила міжнародні організації про віроломство російських військовослужбовців через інсценування здачі в полон, однак звинуватила в цьому Україну... скориставшись інсценуванням здачі в полон, російські військовослужбовці вчинили воєнний злочин, а саме — відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України. У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними", - написав Лубінець у фейсбуці в неділю.

При цьому він зазначив, що українські правоохоронні органи та експерти ще вивчають походження відео, а його справжність не підтверджена.

Омбудсмен зазначив, що Інцидент, який, ймовірно, стався і потрапив на відео, відбувся 12 листопада або раніше у селищі Макіївка на лінії фронту на Луганщині, проте російські чиновники почали "розкручувати" лише зараз, оскільки до цього широко обговорювалося відео страти громадянина РФ Нужина, який повернувся з українського полону.

"Цей випадок ніколи не буде розслідувати Слідчий комітет РФ і по ньому не звернуться до міжнародних організацій росіяни. Метою всіх цих інформаційних кампаній Кремля є одне - припинити здачу в полон новомобілізованих невмотивованих російських солдат, налякавши їх стратою, в разі вчинення таких дій", - наголосив Лубінець.

Омбудсман заявив, що стежитиме за розслідуванням цього інциденту і пізніше надасть більш детальні роз'яснення.

"Україна є частиною цивілізованого світу і воює за свою незалежність з диктатором і терористом максимально дотримуючись міжнародних норм. Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу. Припинити загибель росіян можна, припинивши війну проти цивільного населення і критичної інфраструктури України. І це може зробити Росія, це може зробити Путін без нашої допомоги. А, значить, він сам хоче продовження смертей своїх громадян", - заявив він.

Лубінець також зазначив, що обвинувачення на адресу української сторони відбуваються на тлі звільнення Херсона та викриття численних нових фактів воєнних злочинів РФ, проте "переключити увагу не вийде: вбивці залишаються вбивцями, а на військових злочинців чекає трибунал".