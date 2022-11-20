Події

19:08 20.11.2022

Сили оборони за добу відбили атаки окупантів на семи напрямках

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Сили оборони за добу відбили атаки окупантів на семи напрямках

Підрозділи Сил оборони України за поточну добу відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогові 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.

За уточненою інформацією Генштабу, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

При цьому, за даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. "Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у зведенні.

Водночас, повідомляється, що в Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та, навіть, велосипедів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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