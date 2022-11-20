Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні йде повним ходом - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що на російському державному телебаченні повним ходом йде розпалювання геноциду.

"Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирних жителів, і закликають до нових ударів", - написав Кулеба в твіттері в неділю.

Він закликав повністю заборонити російську державну пропаганду в ЄС та інших країнах.