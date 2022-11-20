Події

07:29 20.11.2022

За минулу добу окупанти завдали один авіаційний та чотири ракетні удари

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За минулу добу окупанти завдали один авіаційний та чотири ракетні удари

Минулої доби агресор завдав 1 авіаційний та 4 ракетні удари, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"У порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, ракетних ударів російської федерації зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ та Краматорськ", - сказано в зведенні, опублікованому вранці в неділю.

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

"У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби  збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення  диверсійно-розвідувальних груп противника  з території російської федерації та республіки білорусь", зазначають у генштабі.

На слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця  Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області.

На запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.

На криворізькому та херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії, веде повітряну розвідку БПЛА.

Ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон.

 "За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів", - йдеться у зведенні.

У Луганській області противник встановлює додаткові блокпости з метою виявлення та затримання дезертирів.

Було підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

За минулі українські воїни збили БПЛА типу "Орлан-10" і уразили пункт управління та склад ворожих боєприпасів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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