На саміті COP27 домовилися створити фонд для бідних країн щодо відшкодування збитків від кліматичних явищ

Учасники конференції ООН з клімату COP27 у суботу на переговорах досягли домовленості про створення фонду для особливо вразливих країн, спрямованого на компенсацію збитків, спричинених кліматичними змінами, передає The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на інформовані джерела.

"На кліматичних переговорах ООН досягли домовленості про створення фонду, який компенсуватиме збитки, завдані кліматом у країнах, які вважаються особливо вразливими, заявили офіційні особи", - пише газета.

Зазначається, що з фонду виділятимуть кошти на компенсацію збитків, що виникли, наприклад, у разі підвищення рівня моря, посилених штормах та інших явищах.

За даними WSJ, США активніше інших докладатимуть зусиль з надання фінансування країнам, що розвиваються.

Офіційні особи попередили, що угода про відшкодування збитків є частиною майбутньої основної угоди саміту, щодо якої ще ведуть переговори.

Конференція ООН з клімату COP27 відбувається з 6 листопада у Шарм-ель-Шейху. Планувалося, що вона завершиться 18 листопада, проте її продовжили через відсутність консенсусу за підсумковим документом.

Очікувалося, що під час зустрічі учасники представлять оновлені плани скорочення викидів, які відповідатимуть цілі не допустити до 2100 року зростання середньосвітової температури на Землі більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.