Окупанти збільшують кількість військових підрозділів у Луганську

Російські окупаційні війська збільшують кількість підрозділів у Луганську, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. У населених пунктах Красне та Сімейкине, на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Також є інформація про завершення військових навчань підрозділу 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії ЗС РФ, які проходили на території Брестської області Білорусі. Зазначається, що у військовослужбовців, які були призвані через так звану часткову мобілізацію, низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення.

"Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані - весь час потребує ремонту", - наголошується в зведенні.

Було підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими.

Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони України вразили склад ворожих боєприпасів.