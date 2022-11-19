Події

15:51 19.11.2022

У Краматорську пошкоджено 14 приватних будинків внаслідок чергових російських обстрілів - голова ОВА

1 хв читати
У Краматорську пошкоджено 14 приватних будинків внаслідок чергових російських обстрілів - голова ОВА

У Краматорську пошкоджено 14 приватних будинків унаслідок чергових російських обстрілів. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали пошкоджень різною мірою: постраждали дахи, стіна, вікна, двері та паркани. На місці працюють рятувальники і поліція. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся з Донбасу!",- написав Кириленко в телеграм-каналі.

 

Теги: #кириленко #краматорськ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 19.11.2022
Наслідком російського удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів - голова ОВА

Наслідком російського удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів - голова ОВА

10:43 19.11.2022
У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

08:47 19.11.2022
У результаті обстрілів окупантів загинув один цивільний, ще троє поранено на Донеччині

У результаті обстрілів окупантів загинув один цивільний, ще троє поранено на Донеччині

07:33 19.11.2022
Ворог знову "градами" та артилерією атакував три ОТГ Дніпропетровської області

Ворог знову "градами" та артилерією атакував три ОТГ Дніпропетровської області

07:26 19.11.2022
Росіяни здійснили обстріл трьох громад Сумської області в п'ятницю

Росіяни здійснили обстріл трьох громад Сумської області в п'ятницю

23:53 18.11.2022
У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

23:02 18.11.2022
Окупанти у п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

Окупанти у п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

14:56 18.11.2022
Шмигаль: Через російські обстріли майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу

Шмигаль: Через російські обстріли майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу

08:08 18.11.2022
У результаті ракетного удару в одному із сіл Запорізької області пошкоджено будинок культури

У результаті ракетного удару в одному із сіл Запорізької області пошкоджено будинок культури

08:06 18.11.2022
Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, четверо – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, четверо – поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Британія передасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат - Сунак

Прем'єр Великої Британії Сунак приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

ОСТАННЄ

У Кіровоградській області припинено діяльність міжрегіонального угруповання, яке переправляло чоловіків призовного віку через кордон

У Херсон продовжує прибувати гуманітарна допомога, в Корабельний район доставлені 14 мікроавтобусів - глава ОВА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

Британія передасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат - Сунак

Прем'єр Великої Британії Сунак приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

Мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця будуть на значній частині України найближчими днями

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало потенційним призовникам виїхати до Росії

У ще одному куп'янському ліцеї вилучено підручники та дипломи російського зразка

Чистий відтік з України відновився цього тижня - Держприкордонслужба

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА