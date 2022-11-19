У Краматорську пошкоджено 14 приватних будинків внаслідок чергових російських обстрілів - голова ОВА

У Краматорську пошкоджено 14 приватних будинків унаслідок чергових російських обстрілів. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали пошкоджень різною мірою: постраждали дахи, стіна, вікна, двері та паркани. На місці працюють рятувальники і поліція. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся з Донбасу!",- написав Кириленко в телеграм-каналі.