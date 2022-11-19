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11:50 19.11.2022

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

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Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області, готується заочне повідомлення про підозру в державній зраді всім фігурантам, повідомляє ДБР.

"Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, втекли зі звільненого Херсона так швидко, що залишили в офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено "журнал прийняття (здачі) поста та перевірки несення служби з охорони будівлі Управління карного розшуку ГУ МВС Херсонської області". Окремо знайдені повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантами-поліціантами", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що позивні заслуговують на окрему увагу: "Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер, Купець, Мати, Вано".

"До речі, останній – Вано – це колишній співробітник ГУНП у Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру в державній зраді. Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими РФ, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів. За прагнення до служби він отримав звання майора і посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з двоголовою куркою за високі результати роботи", - повідомили в ДБР.

Ця нагорода була присвячена 104-й річниці створення карного розшуку Росії.

Готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч.2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111) всім фігурантам.

Теги: #правоохоронці #держзрада #дбр #херсонська_область

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