За два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи

За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис.тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зокрема, сьогодні відправлений балкер BOZBURUN-M з 40 тис.тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

У портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства в країни Азії, Європи та Африки.