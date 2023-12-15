Економіка

13:03 15.12.2023

Туристична галузь є стратегічно важливою для відновлення України

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Туристична галузь є стратегічно важливою для відновлення України

Туристична галузь є стратегічно важливою для України, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Стратегічно для країни важливо розвивати туристичну галузь. Ми не можемо поставити сьогодні на паузу питання туризму і однозначно працюватимемо разом із вами для того, щоб розвивати цю галузь", - повідомив Деркач під час Національного туристичного саміту.

Саміт, організований Державним агентством розвитку туризму України та Чернівецькою міською радою, відвідали народні депутати, керівники профільних структурних підрозділів міських рад та обласних державних адміністрацій, представники міжнародних туристичних організацій та провідні експерти туристичної галузі України.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зазначила, що туристичний ринок України зміг адаптувався під кризу.

"Вимушена пауза в розвитку багатьох туристичних напрямків дає змогу структурувати та систематизувати український туризм. Найважливіше, що ми вже наразі робимо - це допомога місцевим громадам у всій країні стати самодостатніми, знайти свій власний унікальний шлях туристичного розвитку. Ми працюємо над тим, щоб місцеві громади точно розуміли, що золото буквально в них під ногами", - сказала Олеськів.

Виступи понад 30 українських і міжнародних спікерів, які брали участь у п'яти панельних дискусіях, були об'єднані одним меседжем - працювати над відновленням галузі потрібно вже сьогодні, щоб після нашої перемоги були готові приймати гостей з усіх куточків світу, будувати нові партнерства і показувати, що Україна не зникла з туристичної карти світу.

Мер Чернівців Роман Клічук, виступаючи перед учасниками та гостями I Національного туристичного саміту, наголосив, що, попри війну, над розвитком туризму в регіоні потрібно працювати вже зараз.

"Чернівці недооцінене місто з точки зору туризму, я вважаю, що ми не маємо конкурувати з такими містами, як Львів, чи Ужгород, а навпаки доповнювати, щоб в іноземців, які плануватимуть подорож до України, виникло бажання відвідати якнайбільше самобутніх міст нашої країни", - сказав Клічук.

Теги: #туризм #деркач #мінінфраструктури

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