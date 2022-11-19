У Києві на дорогах, мостах і тротуарах працює 302 одиниці спецтехніки, дорожники долають наслідки снігопаду - КМДА

У Києві на дорогах, мостах і тротуарах працює 302 одиниці спецтехніки, дорожники з учора долають наслідки снігопаду, який також прогнозують протягом першої половини дня суботи, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Вузькі пішохідні доріжки, сходи надземних і підземних переходів, зупинки громадського транспорту прибирають 136 працівників у складі 25 бригад. Вдень кількість працівників буде збільшено", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Також зараз працюють 3500 двірників і 119 одиниць техніки житлово-комунального господарства.

"Снігопади прогнозують протягом першої половини дня суботи, а також у неділю. Просимо водіїв без необхідності не виїжджати на власних авто і не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і вулиць", - закликали в КМДА.