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10:36 19.11.2022

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 437 дітей - Офіс генпрокурора

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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 437 дітей - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 19 листопада 2022 року понад 1274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 437 дітей загинули і понад 837 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 18 листопада в с.Комиш-Зоря Запорізької області у власному житловому будинку військовослужбовці РФ впритул розстріли сім'ю разом з двома дітьми віком 5 і 14 років.

Також 17 листопада в лікувальному закладі від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Він був поранений під час обстрілу ворогом с.Циркуни Харківської області.

Крім того, стало відомо ще про одну загиблу дитину в результаті ракетного удару по приватному будинку 17 листопада в м.Вільнянськ Запорізької області.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській-32.

Загалом через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 навчальних закладів. 332 з них зруйновані повністю.

Теги: #прокуратура #діти #війна

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