Близько 500 поранених з-поміж нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки

Близько 500 поранених із числа нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки, повідомляє Генеральний штаб України.

"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також підтвердили вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Так, втрати особового складу ворожих військ становили до 40 осіб загиблими та 70 пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.