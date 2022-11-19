Події

07:10 19.11.2022

Близько 500 поранених з-поміж нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки

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Близько 500 поранених з-поміж нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки

Близько 500 поранених із числа нещодавно мобілізованих окупантів доставлено до лікарень Горлівки, повідомляє Генеральний штаб України.

"За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також підтвердили вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Так, втрати особового складу ворожих військ становили до 40 осіб загиблими та 70 пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

 

 

 

Теги: #мобілізація #поранені #окупанти

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