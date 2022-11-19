Події

07:07 19.11.2022

ЗС України відбили атаки ворожих військ у районах шести населених пунктів Донецької області

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ЗС України відбили атаки ворожих військ у районах шести населених пунктів Донецької області

Збройні сили України відбили атаки ворожих військ у районах шести населених пунктів Донецької області, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області", - сказано у суботньому ранковому зведенні.

Так, на волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Серебрянівка, Соледар, Спірне тв Яковлівка на Донеччині;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної  артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччиніі та Кам’янське Запорізької області;

на криворізькому напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк;

на херсонському напрямку – з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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