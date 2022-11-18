Події

23:48 18.11.2022

ЗС України уразили живу силу ворога на Кінбурнській косі

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Збройні сили України вразили живу силу противника на Кінбурнській косі, звідки ворог обстрілював портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що демілітаризовано сім окупантів та дві одиниці автобронетехніки, пункт базування зруйновано.

 

 

 

Теги: #південь #кінбурнська_коса

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