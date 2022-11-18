Події

21:36 18.11.2022

У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за безпекою об'єктів інфраструктури

1 хв читати
У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за безпекою об'єктів інфраструктури

У Єврокомісії (ЄК) ознайомлені з повідомленням шведської влади про наявність доказів диверсії на газопроводах "Північні потоки" і надають великого значення стійкості критично важливих інфраструктур ЄС, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Ми не беремо участі у розслідуванні (диверсії на газопроводах - ІФУ). Проте до питання безпеки всіх найважливіших інфраструктур ЄС ставимося дуже серйозно", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання, Мамер повідомив, що ЄК підтримує контакти з цього питання з усіма державами-членами, зокрема щодо стрес-тестів, які у світлі подій навколо газопроводів Брюссель здійснює спільно з країнами ЄС.

У свою чергу інший представник ЄК Аніта Хіппер нагадала, що Єврокомісія має спеціальний план захисту таких інфраструктур, представлений 5 жовтня головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, 8 жовтня вийшли рекомендації Єврокомісії щодо посилення стійкості критично важливих інфраструктур. Наразі Рада ЄС аналізує на технічному рівні реалізацію рекомендацій ЄК.

"Перша нарада експертів держав-членів уже відбулася. Тривають обговорення того, як розвивати методологію проведення стрес-тестів", - зазначила Хіппер.

Раніше в п'ятницю європейські ЗМІ повідомляли з посиланням на шведську прокуратуру, що дані розслідування інцидентів, що проводиться Швецією, на газопроводах "Північні потоки" вказують на диверсію. На місці події було виявлено залишки вибухівки.

 

 

Теги: #єс #безпека #газопроводи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 18.11.2022
Перший транш із €18 млрд макрофінансової допомоги Україна може отримати вже в січні 2023 року - Домбровскіс

Перший транш із €18 млрд макрофінансової допомоги Україна може отримати вже в січні 2023 року - Домбровскіс

21:38 17.11.2022
ЄС допоможе Україні модернізувати управління геологічними даними

ЄС допоможе Україні модернізувати управління геологічними даними

21:48 16.11.2022
ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

19:31 16.11.2022
Україна отримає транш сумою EUR2,5 млрд наступного тижня, ще EUR0,5 млрд у грудні

Україна отримає транш сумою EUR2,5 млрд наступного тижня, ще EUR0,5 млрд у грудні

12:48 16.11.2022
Євросоюз нарощує підтримку України у відновленні енергоінфраструктури у відповідь на агресію РФ - енергетичний єврокомісар

Євросоюз нарощує підтримку України у відновленні енергоінфраструктури у відповідь на агресію РФ - енергетичний єврокомісар

06:59 16.11.2022
Президент Європарламенту стурбована подіями в Польщі

Президент Європарламенту стурбована подіями в Польщі

06:49 16.11.2022
Через падіння ракет у Польщі президент Європейської ради ініціює скликання координаційної зустрічі лідерів ЄС, які беруть участь у саміті G20 на Балі

Через падіння ракет у Польщі президент Європейської ради ініціює скликання координаційної зустрічі лідерів ЄС, які беруть участь у саміті G20 на Балі

06:40 16.11.2022
Боррель: Ми на зв'язку з Польщею, щоб отримати більше інформації

Боррель: Ми на зв'язку з Польщею, щоб отримати більше інформації

18:11 15.11.2022
Понад 20 країн-членів ЄС запропонували свої можливості для військової допоміжної місії для українських солдатів - Боррель

Понад 20 країн-членів ЄС запропонували свої можливості для військової допоміжної місії для українських солдатів - Боррель

18:08 15.11.2022
Представництво ЄС у Києві в безпеці й допоможе Україні вистояти та перемогти – Маасікас

Представництво ЄС у Києві в безпеці й допоможе Україні вистояти та перемогти – Маасікас

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

ОСТАННЄ

У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

ЗС України уразили живу силу ворога на Кінбурнській косі

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Окупанти у п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Планові відключення е/е застосують у суботу у всіх регіонах України

На деокупованих територіях Херсонщини знаходять нові катівні, у яких тримали навіть підлітків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА