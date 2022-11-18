У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за безпекою об'єктів інфраструктури

У Єврокомісії (ЄК) ознайомлені з повідомленням шведської влади про наявність доказів диверсії на газопроводах "Північні потоки" і надають великого значення стійкості критично важливих інфраструктур ЄС, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Ми не беремо участі у розслідуванні (диверсії на газопроводах - ІФУ). Проте до питання безпеки всіх найважливіших інфраструктур ЄС ставимося дуже серйозно", - сказав прессекретар у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання, Мамер повідомив, що ЄК підтримує контакти з цього питання з усіма державами-членами, зокрема щодо стрес-тестів, які у світлі подій навколо газопроводів Брюссель здійснює спільно з країнами ЄС.

У свою чергу інший представник ЄК Аніта Хіппер нагадала, що Єврокомісія має спеціальний план захисту таких інфраструктур, представлений 5 жовтня головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, 8 жовтня вийшли рекомендації Єврокомісії щодо посилення стійкості критично важливих інфраструктур. Наразі Рада ЄС аналізує на технічному рівні реалізацію рекомендацій ЄК.

"Перша нарада експертів держав-членів уже відбулася. Тривають обговорення того, як розвивати методологію проведення стрес-тестів", - зазначила Хіппер.

Раніше в п'ятницю європейські ЗМІ повідомляли з посиланням на шведську прокуратуру, що дані розслідування інцидентів, що проводиться Швецією, на газопроводах "Північні потоки" вказують на диверсію. На місці події було виявлено залишки вибухівки.