Репер Noize MС став у РФ іноагентом, кількість ЗМІ-іноагентів досягла 200

Міністерство юстиції РФ включило до списку фізичних осіб-іноземних агентів реп-виконавця Івана Алексєєва (Noize MС), журналістів Ірину Шихман та Руслана Карпука, а також опозиціонерів В'ячеслава Мальцева та Михайла Свєтова.

Крім цього, до оновленого на сайті відомства списку внесено правозахисницю Олімпіаду Усанову та співробітника "Нової газети" та співзасновника спільноти "Дисернет" Андрія Заякіна.

За даними міністерства, усі вони займаються політичною діяльністю, отримуючи фінансування з України.

Крім того, Мін'юст РФ визнав ЗМІ-іноагентами татарського журналіста та громадського діяча Ірека Біккініна та журналіста Дмитра Колезєва.

Біккінін і Колезєв стали 199 і 200 фізособами, визнаними в Росії ЗМІ-іноземними агентами.