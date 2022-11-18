Події

19:58 18.11.2022

Гутцайт запропонував Шевченку зустрітися й обговорити його членство у виконкомі НОК

1 хв читати

Голова Національного олімпійського комітету України (НОК), міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт запропонував футболісту та тренеру Андрію Шевченку зустрітися й обговорити його членство у виконкомі НОК.

"З резонансу – сьогодні Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс звернулися до мене із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням. Андрію Шевченку я запропонував зустрітися наступного тижня й обговорити його членство у виконкомі НОК", - написав Гутцайт у фейсбуці.

Як повідомлялось, 17 листопада Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України. За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.

Згодом футболіст і тренер Шевченко заявив, що залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом.

Пізніше у Національному комітеті заявили, що Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич звернулися до Гутцайта з бажанням залишити склад НОК.

 

Теги: #нок #шевченко #гутцайт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 18.11.2022
Гутцайт про можливу реорганізацію Мінспорту: На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства

Гутцайт про можливу реорганізацію Мінспорту: На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства

18:24 18.11.2022
Суркіс та Шуфрич залишать склад НОК - заява комітету

Суркіс та Шуфрич залишать склад НОК - заява комітету

17:24 18.11.2022
Футболіст і тренер Шевченко залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом

Футболіст і тренер Шевченко залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом

18:29 17.11.2022
Гутцайт став новим президентом НОК

Гутцайт став новим президентом НОК

11:40 16.11.2022
У Херсоні пошкоджено 4 спортивні об'єкти на 16,5 млн грн - Гутцайт

У Херсоні пошкоджено 4 спортивні об'єкти на 16,5 млн грн - Гутцайт

13:34 12.11.2022
Беленюк запрошує Гутцайта на дебати кандидатів щодо виборів голови НОК

Беленюк запрошує Гутцайта на дебати кандидатів щодо виборів голови НОК

12:12 11.11.2022
Гутцайт подав свою кандидатуру на вибори голови Національного олімпійського комітету

Гутцайт подав свою кандидатуру на вибори голови Національного олімпійського комітету

14:34 09.11.2022
Ексголова НБУ заявляє про відмову суду дозволити йому присутність на засіданні щодо тримання його під вартою

Ексголова НБУ заявляє про відмову суду дозволити йому присутність на засіданні щодо тримання його під вартою

19:37 25.10.2022
Ексглава НБУ Шевченко назвав оголошення його у розшук підтвердженням заангажованості та політизованості слідства

Ексглава НБУ Шевченко назвав оголошення його у розшук підтвердженням заангажованості та політизованості слідства

12:58 24.10.2022
НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка

НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Комісія Київради відхилила петицію проти новорічної ялинки, але бюджетних коштів не витрачатимуть

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

ОСТАННЄ

У Херсон доставили партію гумдопомоги з Дніпропетровщини - голова ОВА

Російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Арахамія розраховує, що Миколаївську область буде включено до "зернової угоди"

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед світом – Зеленський у зверненні до студентів Ірландії

Кабмін призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ

Шмигаль: Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

На залізничному вокзалі в Херсоні відновлено водопостачання - голова ОВА

Київ прийняли до Міжнародної асоціації мерів франкомовних міст - Кличко

Волонтери у Броварах виробляють жилети з підігрівом для українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА