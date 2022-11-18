Гутцайт запропонував Шевченку зустрітися й обговорити його членство у виконкомі НОК

Голова Національного олімпійського комітету України (НОК), міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт запропонував футболісту та тренеру Андрію Шевченку зустрітися й обговорити його членство у виконкомі НОК.

"З резонансу – сьогодні Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс звернулися до мене із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням. Андрію Шевченку я запропонував зустрітися наступного тижня й обговорити його членство у виконкомі НОК", - написав Гутцайт у фейсбуці.

Як повідомлялось, 17 листопада Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України. За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

ЗМІ стало відомо, що новими членами НОК на період 2022-2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші, а також Нестор Шуфрич.

Згодом футболіст і тренер Шевченко заявив, що залишає НОК, оскільки не згоден із новим складом.

Пізніше у Національному комітеті заявили, що Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич звернулися до Гутцайта з бажанням залишити склад НОК.