Російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом поточної доби завдали 5 ракетних ударів по території України, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю.

Зазначено, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли, зокрема, на слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області; на куп'янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка та Стельмахівка на Луганщині, а також Колодязі і Торське у Донецькій області.

На бахмутському напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Клищіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Солодівка; на авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку загарбники вели вогонь з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя в Донецькій області; на запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки та Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької; на криворізькому напрямку – з артилерії, у районі населеного пункту Милове Херсонської області.

На херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам'янка та Чорнобаївка Херсонської області.

"Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ у результаті ураження району зосередження окупантів утрати особового складу сягнули близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів", - повідомляють у Генштабі.

Там зазначають, що, за наявною інформацією, у Новоайдарі на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з херсонського напрямку.

Крім того, повідомляється, що з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів у районі Михайлівки на тимчасово зайнятій території Запорізької області для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використовувати потужності підприємств у Пришибі Запорізької області.

"Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та залізничний міст", - підсумували в Генштабі.