Події

19:50 18.11.2022

Російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

2 хв читати

Російські окупанти протягом поточної доби завдали 5 ракетних ударів по території України, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю.
Зазначено, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли, зокрема, на слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області; на куп'янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка та Стельмахівка на Луганщині, а також Колодязі і Торське у Донецькій області.
На бахмутському напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Клищіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Солодівка; на авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області.
На новопавлівському напрямку загарбники вели вогонь з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя в Донецькій області; на запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки та Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької; на криворізькому напрямку – з артилерії, у районі населеного пункту Милове Херсонської області.
На херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам'янка та Чорнобаївка Херсонської області.
"Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ у результаті ураження району зосередження окупантів утрати особового складу сягнули близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів", - повідомляють у Генштабі.
Там зазначають, що, за наявною інформацією, у Новоайдарі на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з херсонського напрямку.
Крім того, повідомляється, що з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів у районі Михайлівки на тимчасово зайнятій території Запорізької області для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використовувати потужності підприємств у Пришибі Запорізької області.
"Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та залізничний міст", - підсумували в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 18.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

07:14 18.11.2022
Минулої доби окупанти завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів

Минулої доби окупанти завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів

07:09 18.11.2022
Працівників промислових підприємств вербують у військову компанію "Вагнер" у Білгородській області

Працівників промислових підприємств вербують у військову компанію "Вагнер" у Білгородській області

08:03 17.11.2022
У Мелітополі знищено штаб окупантів, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи, а в Енергодарі вилучає українські підручники з історії для знищення

У Мелітополі знищено штаб окупантів, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи, а в Енергодарі вилучає українські підручники з історії для знищення

08:00 17.11.2022
ЗС України за добу відбили удар окупантів у районах семи населених пунктів

ЗС України за добу відбили удар окупантів у районах семи населених пунктів

19:24 16.11.2022
Російські окупанти протягом доби завдали 2 авіаційні удари та 13 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали 2 авіаційні удари та 13 обстрілів із РСЗВ

09:39 16.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

07:53 16.11.2022
За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

07:37 16.11.2022
За добу ворог завдав 43 авіаудари та здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ, випустив понад 100 ракет та ударних безпілотників

За добу ворог завдав 43 авіаудари та здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ, випустив понад 100 ракет та ударних безпілотників

18:45 15.11.2022
Окупанти у вівторок завдали масованого ракетного удару по українській інфраструктурі, наслідки уточнюються – Генштаб

Окупанти у вівторок завдали масованого ракетного удару по українській інфраструктурі, наслідки уточнюються – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Комісія Київради відхилила петицію проти новорічної ялинки, але бюджетних коштів не витрачатимуть

Українські фахівці отримали доступ до місця трагедії у Пшеводуві, Україна та Польща продовжать співпрацю відкрито, як найближчі друзі - Кулеба

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах - Резніков

ОСТАННЄ

Гутцайт запропонував Шевченку зустрітися й обговорити його членство у виконкомі НОК

Гутцайт про можливу реорганізацію Мінспорту: На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства

У Херсон доставили партію гумдопомоги з Дніпропетровщини - голова ОВА

Арахамія розраховує, що Миколаївську область буде включено до "зернової угоди"

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед світом – Зеленський у зверненні до студентів Ірландії

Кабмін призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ

Шмигаль: Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

На залізничному вокзалі в Херсоні відновлено водопостачання - голова ОВА

Київ прийняли до Міжнародної асоціації мерів франкомовних міст - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА