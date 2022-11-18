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16:06 18.11.2022

Комісія Київради відхилила петицію проти новорічної ялинки, але бюджетних коштів не витрачатимуть

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Комісія Київради відхилила петицію проти новорічної ялинки, але бюджетних коштів не витрачатимуть

Комісія Київської міської ради з культури, туризму та громадських комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану і не підтримала петицію щодо пропозиції не встановлювати ялинку.

Як повідомляється на сайті Київради в п'ятницю, водночас комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та збереження електроенергії.

"Всі наведені аргументи ми під час обговорення варіантів встановлення головної ялинки країни врахували – мова йде про безпеку, невикористання бюджетних коштів та економію електроенергії… Звісно, фінальне рішення, чи встановлювати ялинку ми прийматимемо, виходячи з безпекової ситуації. Утім, я вважаю, що відмова від одного з головних символів святкування Різдва та Нового Року буде неправильним сигналом", - зазначила голова комісії Вікторія Муха.

"Саме наша ялинка – як головна ялинка країни – може стати для всіх символом надії і віри… Цього року ми не дозволимо російським варварам вкрасти у наших дітей свято. Українські дітлахи і так настраждалися від жахіть війни", – додала вона.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яка опікується питаннями культури, розповіла, що у разі якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетних коштів на це не витрачатимуть.

"До нас вже звернулися меценати та соціально відповідальний бізнес із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. Нам готові надати і саме новорічне дерево, і прикраси, а також генератор для підсвічення ялинки, у разі якщо такий формат буде схвалено… Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години", – розповіла вона.

Заступниця голови КМДА також наголосила, що в умовах воєнного стану місто, як і планувало, однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки. "Звичайно, що цьогоріч проведення ярмарків та концертів не є доречними. Ми розглядаємо можливість встановлення саме головної ялинки країни як символу новорічно-різдвяного дива та нашої незламності", – наголосила Старостенко.

За її словами, у Києві нині майже 300 тисяч дітей, зокрема ті, що переїхали до столиці через повномасштабну агресію РФ, а також діти, які втратили одного з батьків під час війни, і для них дуже важливі позитивні емоції.

У Департаменті муніципальної безпеки наголосили, що рішення про встановлення головної новорічної ялинки країни ухвалюватимуть за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил та засобів оборони міста Києва. У разі якщо ялинку встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки, додали у КМДА.

Теги: #київ #ялинка

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