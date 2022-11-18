Події

13:22 18.11.2022

Система Hawk готується до того, щоб стати в бойові порядки ПС ЗСУ - Ігнат

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Система протиповітряної оборони Hawk готується до того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил Збройних сил України, повідомив речник Командування ПС ЗСУ України Юрій Ігнат.

"Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку наразі вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Теги: #зсу #ппо #hawk

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