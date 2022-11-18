Зеленський включив до Ставки головнокомандувача заступника голови ОП Машовця та главу Мінінфраструктури Кубракова - указ

- Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та заступника голови Офісу президента України Ромаша Машовця введено до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

Текст відповідного президентського указу №790/2022 від 17 листопада оприлюднено на сайті глави Української держави Володимира Зеленського.

Як зазначається у тексті указу, Кубракова та Машовця введено до складу Ставки "на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України". Указ набирає чинності з дня публікації.