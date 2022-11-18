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12:24 18.11.2022

Усі області України отримали доручення допомогти Херсонській, насамперед сусідні – заступник глави ОП Тимошенко

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Усі області України отримали доручення допомогти Херсонській, насамперед сусідні – заступник глави ОП Тимошенко

 Звільнені від російської окупації населені пункти Херсонської області повністю розграбовані та потребують допомоги, всі області України отримали завдання долучитися до її надання, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Після поїздки на деокуповану Херсонщину стало ясно одне – наші люди там потребують великої допомоги. Росіяни не тільки вбивали, мінували, а й обікрали всі міста та селища. Там немає фактично нічого", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Для якнайшвидшого забезпечення населення всім необхідним ми визначили три основні області, які допомагатимуть Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу. Їхні представники доставляють їжу, воду, медикаменти, пальне, генератори, техніку (будівельну, пожежну, швидкі, автобуси)", - розповів заступник глави ОП.

За словами Тимошенка, всі області також отримали завдання із забезпечення необхідної допомоги, сформованої Херсонською обласною військовою адміністрацією. Також Херсонську область найближчим часом мають відвідати голови обласних військових адміністрацій усіх областей України.

"Вчора Волинська та Закарпатська області вже відправили гуманітарні вантажі. Також всі області формують бригади людей з відряджувальною технікою до Херсонської області для відновлення всієї інфраструктури – енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо", - розповів він.

За словами заступника голови ОП, вже скоординовано роботу з відновлення електропостачання в області. "Наша амбітна мета, щоб світло з'явилося вже цього тижня", - сказав Тимошенко.

Джерело: https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2698

Теги: #тимошенко #херсонська_область

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