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09:24 18.11.2022

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

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Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

 Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув із візитом до Києва, щоб обговорити з українським керівництвом підтримку Євросоюзом України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та планах на 2023 рік.

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - написав Домбровскіс у твіттері у п'ятницю.

Він додав, що також обговорить із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Теги: #візит #домбровскіс

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