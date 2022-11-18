У результаті агресії РФ в Україні загинуло 433 дитини, 837 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 433 дитини, понад 837 дітей отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 18 листопада 2022 року понад 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 433 дитини загинули та понад 837 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харків - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

16 листопада у результаті ворожого обстрілу м. Ізюм Харківської області було поранено 11-річну дівчинку.

17 листопада внаслідок ворожого ракетного удару у м. Вільнянськ Запорізької області загинули 10 людей, серед них двоє дітей 11 та 17 років.

17 листопада внаслідок обстрілу м. Дніпро поранено 15-річну дівчинку.

Унаслідок бомбардувань і обстрілів ЗС РФ пошкоджено 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.