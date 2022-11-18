У результаті ракетного удару в одному із сіл Запорізької області пошкоджено будинок культури

У ніч на п'ятницю окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, в результаті в одному з сіл було пошкоджено будівлю будинку культури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучення ракети, ймовірно С-300, в одному із сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали", - написав Старух у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.