Події

08:08 18.11.2022

У результаті ракетного удару в одному із сіл Запорізької області пошкоджено будинок культури

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У результаті ракетного удару в одному із сіл Запорізької області пошкоджено будинок культури

У ніч на п'ятницю окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, в результаті в одному з сіл було пошкоджено будівлю будинку культури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучення ракети, ймовірно С-300, в одному із сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали", - написав Старух у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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