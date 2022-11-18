Минулої доби окупанти завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів

Минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Горки, Середина-Буда, Українське і Фотовиж на Сумщині;

на слобожанському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині; Греківка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області;

на новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області;

на запорізькому напрямку – з мінометів, по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області;

на херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Антонівка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка на Херсонщині.