Події

07:09 18.11.2022

Працівників промислових підприємств вербують у військову компанію "Вагнер" у Білгородській області

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Працівників промислових підприємств вербують у військову компанію "Вагнер" у Білгородській області

У Білгородській області розпочалося вербування працівників промислових підприємств у приватну військову компанію "Вагнер", повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"У Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії "вагнер". Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "вагнер" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

Також відомо, що через великі втрати особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області, наказом так званого міністерства охорони здоров’я, працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Також минулої доби Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети і 5 БПЛА "Шахед-136".

За поточну добу українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 6 складів боєприпасів та 4 інші важливі об'єкти противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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