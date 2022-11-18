"Укренерго" назвала фейком інформацію в телеграм-каналах про повне відключення електрики в країні, що нібито планується найближчим часом

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" категорично спростувала і назвала фейком інформацію, що з'явилася у низці телеграм-каналів, про те, що з 17 листопада планується повне знеструмлення міст і областей унаслідок обстрілів.

"У сумнівних телеграм-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема повного або часткового знеструмлення країни", - йдеться в повідомленні компанії в її телеграм-каналі в четвер пізно ввечері.

Там наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності, а "Укренерго" не робило жодних таких заяв.

На думку компанії, це один із можливих "вкидів" для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для підвищення довіри до інформації.

"Перевіряйте на офіційних комунікаційних площадках "Укренерго" інформацію, яку ви бачите в телеграм-каналах та інших групах соцмереж", - закликали в НЕК.