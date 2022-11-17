Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вірить, що російських ідеологів війни проти України та воєнних злочинів згодом буде засуджено до довічних ув'язнень, як це сталося з винними у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році.
"Суд у Гаазі підтвердив, що літак рейсу МН17 був збитий саме Російською ракетою ЗРК "Бук"... Нехай зараз (через вісім років – ІФ-У), але ми почули справедливе рішення...", - написав Стефанчук у фейсбуці в четвер.
Він наголосив, що ті, хто наполягає на необхідності створення Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України, теж хочуть справедливості.
"І я вірю, що Спеціальний трибунал буде! І на лаві підсудних будуть не лише виконавці, а й ідеологи війни та воєнних злочинів! І будуть вироки! Як сьогодні довічні", - зазначив речник парламенту.