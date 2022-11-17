Резніков про рішення суду у справі МН17: Лише перемога України над Росією дозволить його виконати

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав ухвалення рішення Окружного суду м. Гаага у справі про збиття літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який визнав російських бойовиків винними у збитті літака 17 липня 2014 року та загибелі 298 людей.

"Суд підтвердив висновки спільної слідчої групи: MH17 був збитий російською системою "Бук". Винні у злочині були засуджені до довічного ув'язнення та зобов'язані виплатити компенсацію", - написав Резніков у твіттері в четвер.

Водночас глава оборонного відомства України наголосив, що остаточно його виконати можна буде лише після того, як Україна переможе у війні з РФ.

"Але ні терористична держава, ні її військові злочинці не готуються покаятися і відбути покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини - вбивства, тортури та катастрофи. Тільки українська перемога над Росією дозволить виконати рішення суду", - підсумував міністр.