Окупанти завдали 25 ракетних та 5 авіаударів по території України, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом поточної доби завдали по території України 25 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ в четвер.

"Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклія на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, за поточну добу Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п’ять БПЛА "Шахед-136".

Зазначено, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли, зокрема на слобожанському напрямку з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп'янськ, Стариця, Стрілеча та Фіголівка Харківської області; на куп'янському та лиманському напрямках – із різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане та Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка та Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти вели вогонь із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка; на авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку загарбники стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області; на запорізькому напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області.

На криворізькому напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Качкарівка, Михайлівка та Осокорівка Херсонської області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу вразили три пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять складів боєприпасів та три інші важливі об'єкти противника.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що в РФ готують законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина РФ.

"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув'язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України", - наголошують у Генштабі.

Там зазначають, що в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в'їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. У місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

У Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.

"Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, у Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим", - підсумували в Генштабі.