Події

18:51 17.11.2022

Російські окупанти обстріляли Херсон із мінометів, загинула одна людина

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Херсонські правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом мінометного обстрілу Херсона російськими окупантами, внаслідок якого загинув мирний житель, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер.

"За даними слідства, вдень 16 листопада 2022 року російські військові вчинили мінометний обстріл міста Херсона. Внаслідок цього від осколкових поранень загинув місцевий житель. Також поблизу влучання снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що прокурори спільно зі слідчими поліції оглянули місце події та задокументували наслідки ворожих ударів. Досудове розслідування триває.

Теги: #херсон #обстріл

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