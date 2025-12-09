Інтерфакс-Україна
Події
09:35 09.12.2025

Троє постраждалих у Харківській області через обстріли протягом доби

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 77-річна жінка; у с. Курилівка постраждали 62-річний чоловік і 71-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, електромережі та автомобіль, у Куп’янському районі - приватний та багатоквартирний будинки, у Чугуївському районі - базу відпочинку і трактор.

Теги: #синєгубов #постраждалі #обстріл

