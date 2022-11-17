Події

16:16 17.11.2022

У Львівській ОТГ за добу госпіталізували 9 осіб з отруєнням чадним газом

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У Львівській ОТГ за добу госпіталізували 9 осіб з отруєнням чадним газом

Дев'ятьох людей госпіталізували у Львівській об'єднаній територіальній громаді за минулу добу з отруєнням чадним газом, повідомляє пресслужба Львівської міської ради у четвер.

"Учора ввечері в селі Малехів і сьогодні вранці у Львові сталися отруєння чадним газом – постраждали 13 людей, 9 із них госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок отруєння чадним газом у Малехові госпіталізовано двох дітей п'яти і шести років, а також двох дорослих.

Влада Львова закликає жителів міста дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним обладнанням.

"Головна вимога – приплив свіжого повітря до приміщень, де встановлено опалювальні прилади, через вікна, двері та вентканал, в якому має бути тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу", - наголосили в міськраді.

Якщо в приміщеннях встановлено газові котли або колонки, димохід має бути чистим, і в такому приміщенні не можна встановлювати електровентилятори.

Теги: #чадний_газ #львівська

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