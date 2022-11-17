Події

15:30 17.11.2022

Кількість постраждалих унаслідок удару по Дніпру зросла до 23 осіб – голова ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок удару по Дніпру зросла до 23 осіб – голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру у четвер, 17 листопада, поранено 23 особи, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка. Понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про 14 постраждалих.

Теги: #удар #дніпро #постраждалі

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