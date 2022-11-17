Кількість постраждалих унаслідок удару по Дніпру зросла до 23 осіб – голова ОВА
Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру у четвер, 17 листопада, поранено 23 особи, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка. Понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю", - написав Резніченко в телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося про 14 постраждалих.