Події

15:20 17.11.2022

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харківщині поранено 8 осіб, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зруйновано підприємство

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У четвер уранці російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківської області, унаслідок чого поранень дістали вісім осіб, зокрема четверо поліцейських, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Близько 9-ї години ранку зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали чотири працівники підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетного удару по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уночі та вранці ЗС РФ завдали ракетних ударів по Куп'янському району області. Унаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство в Куп'янську.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази. Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харківська_область #обстріл

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