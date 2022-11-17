Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харківщині поранено 8 осіб, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, зруйновано підприємство

У четвер уранці російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківської області, унаслідок чого поранень дістали вісім осіб, зокрема четверо поліцейських, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Близько 9-ї години ранку зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали чотири працівники підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетного удару по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уночі та вранці ЗС РФ завдали ракетних ударів по Куп'янському району області. Унаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство в Куп'янську.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки обстрілів та зібрали речові докази. Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.