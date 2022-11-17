Події

14:58 17.11.2022

Окупанти обстріляли вранці Часів Яр, 3 людей поранено – голова Донецької ОВА

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Окупанти обстріляли вранці Часів Яр, 3 людей поранено – голова Донецької ОВА

Троє жителів м. Часів Яр Донецької області отримали поранення внаслідок ранкових обстрілів міста російськими окупантами, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Місто зазнало удару з РСЗВ - зафіксовано шість прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше дев’ять будинків", - написав Кириленко в телеграм-каналі в четвер.

Голова обладміністрації наголосив, що вся підконтрольна частина Донецької області перебуває під постійною загрозою російських обстрілів, і безпечних місць у ній давно не залишилося, у зв'язку з чим закликав місцевих жителів не ризикувати життям й евакуюватися.

Теги: #обстріл #часів_яр

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