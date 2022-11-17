Події

14:41 17.11.2022

ОККО відновила роботу першого АЗК у деокупованому Херсоні

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ОККО відновила роботу першого АЗК у деокупованому Херсоні

Мережа автозаправних комплексів "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз") у четвер відновила роботу першого АЗК в деокупованому Херсоні.

Згідно з пресрелізом мережі, у процесі відновлення роботи ще два АЗК у місті.

"Постачання палива вже налагоджене. Паливовози з нафтопродуктами щодня прибувають до міста. Також організовано постачання води, їжі та інших необхідних товарів", - наголошується в повідомленні.

На Херсонщині до повномасштабної війни працювали 11 АЗК ОККО, 5 з них – безпосередньо в обласному центрі.

Мережа АЗК "ОККО" входить до складу OKKO Group. Є однією із найбільших автозаправних мереж в Україні, яка налічує понад 400 автозаправних комплексів.

Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов, серед міноритарних – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Теги: #херсон #окко

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