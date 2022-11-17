Події

08:56 17.11.2022

Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

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У Центральному військовому командуванні США (Centcom) заявили, що танкер під ліберійським прапором біля берегів Оману на цьому тижні зазнав атаки іранського безпілотника.

"15 листопада приблизно о 22:00 за місцевим часом в Оманській затоці безпілотник іранського виробництва атакував танкер Pacific Zircon під ліберійським прапором. Цей танкер входить до пов'язаної з Ізраїлем комерційної структури", - йдеться у заяві Центрального командування, поширеній у ніч на четвер.

"За результатами обстеження уламків з'ясувалося, що це був ударний безпілотник серії "Шахед"", - наголошується в документі.

"Судну завдано збитків, але жертв немає", - повідомляють американські військові.

Тим часом працююча під керівництвом ізраїльського бізнесмена сінгапурська компанія Eastern Pacific Shipping, до якої і належить танкер, повідомила, що завдані збитки мінімальні. Співробітники компанії зазначили, що також вдалося уникнути розливу палива.

 

 

Теги: #сша #танкер #оман #іран

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