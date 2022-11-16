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20:25 16.11.2022

Відповідальність за інцидент із падінням ракети на території Польщі несе РФ, яка атакувала цивільні об'єкти в Україні - Білий дім

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Відповідальність за інцидент із падінням ракети на території Польщі несе РФ, яка атакувала цивільні об'єкти в Україні - Білий дім

США повністю довіряють результатам розслідування, проведеного урядом Польщі у зв’язку вибухом на польській території неподалік кордону України. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою Білого дому у середу, 16 листопада.

"Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Анджея Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом ракети української ППО, яка, на жаль, приземлилася у Польщі. Ми продовжимо прозоро оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією в міру її надходження. Ми також продовжимо підтримувати тісний контакт із українцями щодо будь-якої інформації, яку вони мають, щоб доповнити картину", - наголошується в заяві.

Водночас відповідальність за інцидент США покладають на РФ, яка завдала масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України у вівторок.

"Хоч би якими були остаточні висновки, ясно, що стороною, яка в кінцевому підсумку відповідальна за цей трагічний інцидент, є Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження цивільної інфраструктури. Україна мала і має право на самооборону", - наголошують у Білому домі.

США солідарні з народом України та висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю і українських, і польських мирних громадян.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібні докази, і просить допустити Україну до розслідування інциденту з ракетою.

Теги: #сша #вибух #польща

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