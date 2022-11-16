Україна розробила паралельну мережу постачання електрики

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізовано її буде після закінчення активної фази війни, сказав президент України Володимир Зеленський журналістам у середу.

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти", - сказав президент.

За його словами, "є паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один – щоденного захисту того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні".

"Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики", - сказав Зеленський.