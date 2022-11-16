Події

19:56 16.11.2022

Україна розробила паралельну мережу постачання електрики

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Україна розробила паралельну мережу постачання електрики

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізовано її буде після закінчення активної фази війни, сказав президент України Володимир Зеленський журналістам у середу.

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти", - сказав президент.

За його словами, "є паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один – щоденного захисту того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні".

"Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики", - сказав Зеленський.

Теги: #електроенергетика #зеленський

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