Події

19:43 16.11.2022

Резніков: Захист неба України — наш пріоритет №1 і тема №1 на Ramstein-7

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Резніков: Захист неба України — наш пріоритет №1 і тема №1 на Ramstein-7

Захист українського неба – пріоритет і основна тема сьомого засідання у форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Захист неба України — наш пріоритет №1 і тема №1 на Ramstein 7. Разом із нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємось до зими на полі бою. Дякую Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", - написав він у твіттері.

 

Теги: #оборона #допомога #рамштайн

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