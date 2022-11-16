Події

15:26 16.11.2022

Унаслідок ворожих ракетних ударів у Київській області загинула жінка, троє людей поранені

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Одна мирна жителька загинула у вівторок у Київській області внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ у вівторок, іще троє людей поранені, пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 15 листопада 2022 року осколки російської ракети смертельно поранили жінку, яка перебувала на території кладовища у селі Плесецьке Фастівського району Київської області", - повідомляється у телеграм-каналі Офісу генпрокурора у середу.

Київська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

За інформацією прокуратури, збройні сили РФ 15 листопада завдали ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури на території Київської області. "Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення. На території кількох районів області пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мирних мешканців", - ідеться у повідомленні.

Теги: #київська #обстріли

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