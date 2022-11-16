Київ виступає за подальше розслідування подій у Польщі, просить доступ до місця вибуху – Данілов

Україна виступає за проведення максимально докладного вивчення обставин ракетного обстрілу території Польщі, що відбувся у вівторок, повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

У заяві Данілова, розміщеній на сайті РНБО у середу, наголошується, що президент України Володимир Зеленський вранці 16 листопада провів засідання Ставки головнокомандувача, під час якого було всебічно розглянуто вчорашні події у Польщі.

"Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - зазначив Данілов.

За його словами, Україна також просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

"Залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних. Лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - підсумував секретар РНБО.