Події

10:31 16.11.2022

Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

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Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили вибух на сході Польщі.

"Сьогодні вранці я розмовляв із Балі з міністром закордонних справ Польщі Рау і міністром закордонних справ України Кулебою щодо вибуху на сході Польщі. Ми пообіцяли підтримувати тісну координацію в майбутні дні, доки триває розслідування, і ми визначаємо відповідні наступні кроки", - написав Блінкен у твіттері в ніч на середу.

У свою чергу Кулеба, як повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства в середу, під час розмови закликав до жорсткої та принципової відповіді на цю подію. "Детальна розмова з державним секретарем Ентоні Блінкеном щодо російського ракетного терору - його масштабів, цілей і наслідків. Я наголосив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою", - сказав міністр.

"Вдячний за підтвердження того, що США подвоїть зусилля для відновлення нашої енергетичної системи разом із G7 і ЄС", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року збройні сили Російської Федерації вчинили черговий тривалий масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща.

 

Теги: #польша #обстріли #кулеба #блінкен

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