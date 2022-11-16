Більшість абонентів підключено до енергомережі - Зеленський

Більшість споживачів станом на ранок середи підключені до енергоживлення, сказав президент України Володимир Зеленський у короткому відеозверненні в середу вранці.

"Після вчорашніх ракетних ударів станом на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключено. У різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики та ДСНС. Я їм дякую, але ви для нас не абоненти – ви для нас люди", - сказав президент.

У вівторок Росія завдала по енергооб'єктах України масованого ракетного удару, внаслідок якого майже 8 млн споживачів залишилися без підключення до електроенергії.