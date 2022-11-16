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08:33 16.11.2022

Кількість воєнних злочинів, зареєстрованих від початку деокупаційних заходів на Харківщині, наближається до трьох тисяч

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Кількість воєнних злочинів, зареєстрованих від початку деокупаційних заходів на Харківщині, наближається до трьох тисяч

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 19 057,7 га території.

"Робітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України від початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 19057,7 га. Вилучено 26214 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4155", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2940 (зокрема, 62 за минулу добу) воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2591) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Ще 292 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 1 458 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки понад 60 осіб.

 

 

Теги: #харківська_область #воєнні_злочини

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