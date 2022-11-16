У Львові відновлюють подачу електрики, але 80% городян все ще залишаються без світла, повідомив мер Андрій Садовий.

"Відновлення подачі електрики може зайняти більше часу, ніж у минулі рази", - наголосив Садовий.

За його даними, у 50% городян є вода на перших поверхах. Сьогодні вода буде до 23:00 і завтра з шостої ранку. У районах, де постачання води не відновлять, возитимуть автомобілями.

Не працюють ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2, і як наслідок у місті немає центрального опалення та гарячої води.

Електротранспорт не працює, на маршрути виведуть більше автобусів.

Магазини та банки працюватимуть за допомогою генераторів, повідомив мер Львова. Школи та дитсадки працюватимуть у черговому режимі, занять не буде.