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22:16 15.11.2022

Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

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Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

Удар російських ракет по території Польщі є ударом по колективній безпеці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні сталося і те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі... Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація", - заявив Зеленський у відеозверненні.

При цьому він нагадав, що українська сторона не раз говорила про те, що держава-терорист не обмежиться лише Україною.

"Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети", - сказав він, закликавши Польщу до рішучих дій.

"Треба діяти. І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам та сестрам: Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає жаху! У нас з вами – немає. Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб зупинити її!", - зазначив він.

Раніше у вівторок агентство Associated Press (AP) з посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, члена НАТО, і впали на його території, внаслідок чого загинули двоє людей.

Після агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, наближене до силових структур України, повідомило, що ракети, що розірвалися в Польщі 15 листопада, найімовірніше, є російськими ракетами Х-101.

Теги: #польща #удар #ракети #російські

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